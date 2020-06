A zenész életrajzi könyve kiverte a biztosítékot volt feleségénél. Renata Blauelt többször is megemlíti tavalyi Me: Elton John című művében. Információk szerint azonban a pár nyolcvanas évekbeli válása után titoktartási szerződést kötött. A 67 éves nő a válás óta teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól, most viszont a szerződés megszegése miatt beperelte a sztárt - írja a Blikk.

„Renateval a váláskor megegyeztünk, hogy sosem beszélünk nyilvánosan a házasságunk intim részleteiről, és én ezt tiszteletben tartom. Az igazság az, hogy nem is tudnék semmi rosszat mondani Renateról" - írja Elton sikerkönyvében.

A nő ügyvédei szerint Blauel csupán közös megegyezésre szeretne jutni.

Elton és Renate 1983-ban ismerkedett meg egymással egy londoni stúdióban, mikor a zenész a Too Low for Zerót nevű albumát rögzítette. Egy évvel később, pedig már össze is házasodtak Valentin-napon, Sydney-ben. A boldogságuk azonban nem tartott sokáig, ugyanis 1988-ban elváltak, az énekes pedig nem sokkal később bejelentette, hogy a férfiakhoz vonzódik.