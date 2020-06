A gyönyörű modell születése óta siket, így kicsi kora óta hatalmas kihívásokkal kellett szembenéznie. Sokszor még a szüleivel is nehezen tudott kommunikálni, de ettől függetlenül nagyon imádta a gyermekkorát, és mindig kiegyensúlyozott volt

A legutóbbi posztjában pedig egy 24 évvel ezelőtti karácsonyi családi videóit osztotta meg magáról, ahol az apukáját szólítja.

„Nem hallok semmit, kislány korom óta rengeteget fejlődtem szájról olvasásból. Kiskoromban nagyon nehéz volt kommunikálni, de mégis nagyon vidám voltam. Természetesen most is! És sokkal bátrabb voltam, mint most"

- írta a videóhoz.