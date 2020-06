Sokan nincsenek azzal tisztában, miből is élnek a királyi család tagjai, pedig bizony a hercegi pozíció is elég jól fizet, ráadásul Károlynak saját birtoka is van, ahonnan rendszeresen folyik be pénz. Napvilágra került, hogy a birtokának értéke emelkedett, vagyis így a bevétele is.

Igaz, mindössze 3%-ról van szó, ám ekkora összegeknél 3% is sokat jelent - Károly esetében ez azt jelenti, hogy 617.000 fonttal (240 millió forinttal) lett magasabb a birtoka értéke, így jelenleg 22,2 millió fontot ér - írta meg a Cosmopolitan.