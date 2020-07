Mindketten panelban nőttek fel, ezért nagyon régóta vágytak egy kertes házra, Kulcsár Edina és Csuti már évekkel ezelőtt megkezdte az építkezést, ami meglehetősen elhúzódott. A férfi most a TV2 stábját kísérte végig otthonukban.

Noha a medence nem készült el, mert a koronavírus miatt le kellett faragni a költségekből, de a ház már lakható állapotban van. Azért is választották Szigetszentmiklóst, mert így a közelben vannak a nagyszülők, ami a gyerekek szempontjából mindenképpen sok segítséget jelent.

Csuti bevallotta, a Szépítők műsorvezetőjeként mindig találkozott valami szuper megoldással, ezért rengetegszer újratervezték az otthonukat, ezért is tartott tovább az építkezés. Az is kiderült, hogy Edina kedvenc helysége természetesen a gardrób.