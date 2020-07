A koronavírus-járvány Pápai Jocit is arra kényszerítette, hogy megálljon egy kicsit. A kényszerpihenő alatt sok mindenre rádöbbent, többek között arra is, milyen szakmai sikereket ért el az elmúlt három évben.

Pápai Joci már 15 éve a szakmában van, mégis 2017-ben, Origo című dalával robbant be igazán a köztudatba. Az énekes azóta megállíthatatlan, sorra gyártja a slágereket, munkásságát pedig nem csak a közönség, de a szakma is elismeri.

"Korábban is voltak önálló szerzeményeim, de általában más zenészekhez csapódtam, nem igazán találtam a saját stílusomat. Leginkább külföldi előadókat, fekete énekeseket, rappereket utánoztam, s így egyáltalán nem tudtam önazonos lenni. Ezt persze a közönség is megérezte, ezért az első tizenkét évem csak a próbálkozásról szólt, az elismerés váratott magára" – meséli a BorsnakJoci, akinek az elmúlt három évben nem sok ideje volt elmélkedni.

Azóta rohanás az egész életem. Nem igazán volt időm pihenni, elmélkedni. Felfogni sem tudtam, mennyien szeretnek, rajonganak a zenéimért. Az utóbbi időben sorra nyertem el a rangos díjakat, de egyiket sem tudtam igazán értékelni, mert amint megkaptam, mentem is tovább a dolgomra. Most, a karantén alatt viszont sok mindent átértékeltem, átgondoltam, és örömmel nyugtáztam, hogy bizony nagyon is sikeres volt az elmúlt három évem. Presser Gábor mondta egyszer, hogy az az előadó, akinek minden harmadik-negyedik dalából sláger lesz, már letett valamit az asztalra. Én pedig ennek tükrében nagyon büszke lehetek magamra, mert utóbbi időben szinte minden dalom toplistás lett – magyarázza az énekes, akit több díjjal is jutalmaztak.

"A Petőfi Zenei Díj számomra az egyik legrangosabb, amit már kétszer is volt alkalmam elnyerni. Az efféle elismerés mindig visszaigazolás, hogy jó úton járok, ráadásul most újból jelöltek az év férfi előadója kategóriájában, ami órási megtiszteltetés."