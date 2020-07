A sörnek évezredes hagyományai vannak, mégsem örvend túl jó hírnévnek. Ez azonban lassan változni látszik, ahogy az olcsó és nem feltétlenül jó minőségű italokat az utóbbi években lassan felváltották a divatos kézműves sörök és craft beerek. Ma már legalább olyan sokféle sörrel találkozhatunk - egy erre szakosodott boltban -, mint ahány féle borral, s a paletta egyre színesedik.



A sör azonban azon felül, hogy élvezeti cikk, számos olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amely különlegessé teszi, hiszen nem csak az egészségünkre lehet jó hatással – mértékkel fogyasztva! -, de bizony egyéb módon is felhasználhatjuk.

A sörfogyasztás pozitív hatásai

Nagymértékben természetesen az alkoholfogyasztás számos negatív következménnyel járhat, ám egyes kutatások szerint napi 1 pohár sör kifejezetten jót tesz az egészségnek.



Megelőzi a vérszegénységet

A sör tele van B12-vitaminnal, ráadásul folsavban is gazdag, így csökkenti a vérszegénység kialakulásának esélyét.



Szíverősítő hatású

A sörben található B6-vitamin csökkenti az esélyét annak is, hogy vérrög alakuljon ki a szervezetben, így hatékonyan veszi fel a harcot a koszorúér betegségekkel szemben.



Védi az ereinket

Mivel növeli az úgynevezett „jó koleszterin" (HDL) szintjét, így jó hatással van a vérerekre és csökkentheti az agyvérzés kockázatát.



Erősíti a csontokat

Magas – a szervezet által kiemelkedően jól hasznosítható - szilíciumtartalmának köszönhetően csökkentheti a csontritkulás kialakulásának esélyét.



Jó hatással van a vesékre

Vízhajtó hatásának valamint ásványi anyag tartalmának köszönhetően serkenti a veseműködést, illetve gátolja a vesekő kialakulását.



Rákellenes hatású

Egyes kutatások szerint a sör egyik fő alapanyagában, a komlóban található vegyület rákmegelőző hatással is bír.

A sör erre is jó

Ha az előbbi érvek mégsem sarkallnak minket sörfogyasztásra, akkor eláruljuk, hogy nem csak belsőleg, de külsőleg is sokféleképpen hasznosíthatjuk ezt az italt.



Hajszépítő

Már nagyanyáink is előszeretettel használták a sört, ha erősíteni szerették volna a hajkoronájuk és azt akarták, hogy csodásan csillogjon. Ennek érdekében egy pohár sört öntöttek a nedves hajra, majd 5 perc elteltével alaposan leöblítették.



Bőrszépítő

A sör a benne található antioxidánsoknak köszönhetően nem csak belülről (B-vitamin tartalma miatt), de kívülről is ápolja a bőrünket, így használjuk nyugodtan házi arcpakolások alkotóelemeként.



Rozsdamaró

A sörben lévő savak oldják a rozsdát, így a fémtárgyak tisztításában, de a rozsdás csavarok meglazításában is segítségünkre lehet.



Rovarcsapda

Nem csupán a szépségünknek tesz jót ez a sárga nedű, de bizony a háziasszonyok fő ellenségeivel, a rovarokkal is leszámol. Mivel a bosszantó kis állatok kifejezetten szeretik a szagát, így remek rovarcsapda készíthető a felhasználásával.