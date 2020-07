Derékig érő frizurájából félhosszúra vágatta a haját Hódi Pamela. A sztár néhány éve váltott barnáról szőkére, most pedig ismét úgy döntött, itt az ideje a változásnak.

Mindig is hosszú haja volt, de már unta ezt a fazont, viszont nehezen vette rá magát a vágatásra. Még a fodrásznál is fél órát vacilált, mire meghozta a végleges döntést.

"Mindig ki szerettem volna próbálni a rövidebb hajat! Mióta az eszemet tudom, hosszú hajam volt, szerencsére mindig egészséges és gyorsan is nő a mai napig! Kicsi koromban a fenékig érő hajunk levágása ünnepnapnak számított, ilyenkor mindig Kleopátra fazonra vágattuk le nővéremmel! Akkor is nagyon izgultunk mind a ketten. Na de ma mondhatnám, hogy elszántan érkeztem Zsoltihoz a szalonba, de hazudnék! Fél órán át vaciláltam, hogy bevállaljam-e. Aztán körülbelül mindenkit megkérdeztem, kinek mi a véleménye, köztük Titeket is, és a döntés arra jutott, hogy csináljuk. Az az igazság, hogy már nem tetszett annyira a nagyon hosszú haj, úgyhogy pár hónapja levágattam cickóig, és most attól is rövidebbre. Egyszer élünk és nem egy végleges döntés! Egyelőre egyáltalán nem bántam meg, sőt..." – írta Pamela Instagram oldalán a fotó alatt.

A követőinek nagyon tetszett a változás, bár volt aki a derékig érő hajra voksolt inkább.