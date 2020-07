Puskán Peti mindig is a szívén viselte az állatok sorsát. Ezúttal kedvesével, Dallos Bogival látogatott el egy szaporító telepre, amit felszámoltak. Az énekesnő a kezébe vette az egyik kutyust, majd könnyekben tört ki.

Puskás Peti nagy állatvédő hírében áll, és sokat is tesz a négylábúakért. Legutóbb egy nyírbogáti szaporító telep felszámolásában vett részt. Kedvese, Dallos Bogi is elkísérte, ám számára ez új volt, meg is viselte a szerencsétlen sorsú négylábúak látványa.

Amikor az énekesnő kezébe vett egy kutyust, nem bírta ki, elöntötték a könnyek.