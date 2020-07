Medveczky Ilona keresett táncos volt annak idején, a legnagyobb bárokban lépett fel, ahol a csillárról is férfiak lógtak, hiszen mindenki látni akarta az előadását. Körtvélyessy Zsolt és Sas József is gyakori vendégek voltak ott, ahol Ilona táncolt.

"A fiatalabbak, így Jóska és Zsolti is úgy imádtak, mint az Istent. A karzaton tobzódtak, oda ugyanis már 12 forintért kaptak jegyet, és nem kellett fogyasztaniuk. A páholyokban viszont patakokban folyt a pezsgő" - árulta el a Story magazinnak Medveczky. Táncosnőként volt, hogy egy este több helyen is fellépett, ilyenkor a kocsiban csak egy bunda és csizma volt rajta, alatta semmi, hogy megkönnyítse az öltöztetők dolgát. Az érte rajongó férfiak persze sokszor ajándékokkal is elhalmozták, ám Ilona nem adta be a derekát. "Én senkivel nem mentem el. Őszintén szólva, alig vártam, hogy végre hazaérjek, olyan éhes és szomjas voltam hajnalra" - mondta.