Till Attila szerencsére jól viselte a koronavírussal járó karantént, feltalálta magát a négy fal között is. Elárulta, hogy megtanult otthon sportolni, ami sokat lendített a hangulatán. Valószínűleg a jól eltöltött időhöz az is hozzátartozik, hogy noha a feleségel teljesen más vérmérsékletűek, kifejezetten jól kiegészítik egymást:

"(...) A lényegi dolgokban egyformák vagyunk. Ugyanazt gondoljuk a világról és hasonló az ízlésünk. A feleségem hamarabb felkapja a vizet és bárkinek a szemébe mondja, amit gondol. Nekem is. (mosolyog) Én jobban magamba fojtom, amit gondolok. Valóban különbözünk, de összekülönbözni csak lényegtelen dolgokon szoktunk" - mesélte a sztár a Blikknek.

A híres műsorvezető jóval fiatalabbnak látszik a koránál, és most kifejtette, hogy mi ennek az oka: 3,5 fél éve nem ivott egy korty alkoholt sem. Ekkor egy új fordulóponthoz érkezett az élete, ami sok mindenre rádöbbentette:

"Túlittam magam és ahogy az a negyven pluszosoknál lenni szokott, rádöbbentem, jó volna később meghalni. Ideig-óráig az alkohol a legjobb pszichiáter, és sokáig magam is kegyes nagylelkűséggel viszonyultam hozzá, miközben egy brutális drog. Kamaszkorom óta nagyivó voltam, amolyan buliszivacs, aki négy sör után nem tud leállni. Olyan is volt, hogy két napig piáltam. Ilyenkor kifordultam önmagamból és sokat veszekedtem. Nem volt jó. Már a családi életemet mérgezte, a feleségem nagyon unta. Majka vagy a Thuróczy Szabi sokat tudna mesélni erről az oldalamról, bár ők biztos megengedőbbek, mert sokat röhögtek rajtam" - vallotta be.