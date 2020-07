Demi Rose előszeretettel mutogatja magát a közösségi médiában - rajongói legnagyobb örömére. A fiatal szépség tökéletesen kerek feneket és melleket is villantott már a követőknek.

Legújabb posztjában most a feneke kapta a főszerepet. Egy aprócska, egyrészes fürdőruhában pózol, ám ezt természetesen úgy, hogy a melleire és a fenekére is tökéletes rálátást kapjunk. Elképesztően szexi lett ez a felvétel is, nem csoda, hogy a kedvelők már több, mint 390000 lájkkal jutalmazták.