Miután hosszú kihagyást követően Palik László visszatért a képernyőre az Exatlon Hungary műsorvezetői posztján, mindenkinek feltűnt, hogy milyen vékony. Sokan valamilyen betegségre gyanakodtak, de most kiderült, mi áll a háttérben.

Palik László akkor is elmondta, hogy a rendszeres sportolásnak köszönhetően néz ki így, ezt csak kevesen hitték el. Ám most itt a bizonyíték, hogy a műsorvezető sport iránti szenvedélye 58 éves korában is töretlen - vékonysága mögött pedig szálkás izomzat bújik meg.