Kim Kardashian sötét haja szinte már a védjevévé vált, bár előfordult az is, hogy platinaszőkére váltott. A háromgyermekes celeanyuka azonban most teljesen új hajszínt választott. A "nude" királynő, aki a természetes árnyalatok híve volt, most piros hajat villantott, ráadásul egy hozzá passzoló szettel. Érdekes, szokatlan, de be kell valljuk, Kimnek még ez is remekül áll.