Komoly edzésbe kezdett a közelmúltban Hajdú Péter, aki már több kilótól meg is szabadult. A tévés producer nagy valószínűséggel gyönyörű fiatal kedvese miatt is ugrott fejest a diétázás és a sport világába. A kommentelőknek is feltűnt, hogy Hajdú Péter egészen máshogy néz ki, egyesek még azt is felvetették, hogy plasztikai műtéten esett át a műsorvezető.