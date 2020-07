A műsorvezető és olasz párja épp vakációjukat töltik Olaszországban. Ábel Anita szerelme már december óta nem látta a családját, most őket látogatták meg.

Olaszországban élvezi a nyarat Ábel Anita és kedvese. Az olasz származású férfi sajnos a koronavírus miatt december óta nem láthatta családját. Most végre, találkoztak, és egyben vakációzhat is a pár.

Anita elárulta, mindenki szigorúan betartja az óvintézkedéseket, emiatt egyáltalán nincs ok az aggodalomra, csak egy kis türelemre van szükség, hiszen picit lassabban mennek a dolgok, mint amihez hozzá voltunk szokva nyaraláskor.

„Akik most készülnek utazni ide, ne aggódjanak, itt mindenki betartja a szabályokat, mindenhol maszk, és mindenkin maszk, idős, fiatal, gyerek... Persze a ruhához illő. Kézfertőtlenítés ha belépsz, és ha kilépsz az üzletből vagy bárhonnan. Az étteremben előre kell foglalni, a telefonban kicsit kérdezősködnek, van olyan hely, ahol egy papírt kell kitölteni, ki vagy, honnan jöttél stb... A strandon a napágyat is előre kell foglalni, ha szállodába mész elvileg ők intézik, a szabadstrandon kötelező tartani 1,5-2métert, mert jön a biztonsági ember és rádszól..." – írta Instagram oldalán.