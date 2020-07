Sterbinszky Mynea követte híres édesapját, DJ lett belőle. A lánynak kislány kora óta ez az álma, pedig híres DJ apukája eleinte nem örült, hogy ő is ezt a szakmát választja, ám mára belátta, nem lehet eltántorítani a fiatal tehetséget.

Sterbinszky Mynea a Life.hu-nak elárulta, amikor kislány volt, mindig beosont apukája stúdiójába, és leste, hogy mit csinál. Már akkor érezte, ő is lemezlovas szeretne lenni. Édesapja azonban nem igazán támogatta az ötletet, ugyanis féltette őt az éjszakai élettől. Ám Mynea annyira eltökélt volt, nem lehetett megállítani, most már Sterbinszky is büszke rá, hogy a nyomdokaiba lépett, lánya mindent tőle tanult meg.

Mynea még nem tette le a voksát egy stílus mellett sem, mert sok műfaj közel áll hozzá. Elmondta, célja, hogy egyszer a Tomorrowlanden pörgesse a lemezeket.