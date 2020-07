Fejest ugrani egy új kapcsolatba

Minden szakítás után időt kell adni arra, hogy elgyászold. Tudjuk, hogy utána borzasztóan magányosnak érzed magad, és másra sem vágysz, mint hogy valaki szeressen, és melletted legyen, de hidd el, valószínűleg most még nem állsz készen egy új szerelemre. Ráadásul, ha mindig ezzel gyógyítod a fájdalmad, és kapcsolatról kapcsolatra ugrálsz folyton, az függőséget okoz, és azt eredményezi, hogy gyakorlatilag képtelen leszel egyedül lenni, így sokszor olyan férfiakkal is összeállhatsz, csak, hogy gyorsan találj valakit, akikkel amúgy nem tennéd.

Ha pedig így akarod féltékennyé tenni az exedet, vagy csak azért jössz össze valakivel, mert ő is ezt tette, végképp rossz ötlet, hiszen akkor még egyértelműen érzel iránta valamit.

Ha úgy érzed, az egyéjszakás kalandok enyhíthetnek a fájdalmadon kicsit, és felturbózzák az önbizalmad, akkor próbáld ki, de mindenképp add a másik fél tudtára, hogy most nem gondolkodsz semmi komolyban.

Úgy tenni, mintha minden rendben lenne

Szinte mindenkit borzasztóan megvisel egy elválás, függetlenül attól, hogy miért lett vége a kapcsolatnak, és hogyan. Ne csinálj úgy, mintha Neked nem fájna, és minden rendben lenne, arra hivatkozva, hogy tudod, hogy így a legjobb. Természetes, hogy a munkahelyeden igyekszel visszafogni magad, de otthon bátran sírj, mert sokkal rosszabb, ha visszafojtod. Beszéld ki az érzéseidet a barátaiddal, családtagokkal, vagy csak sírj az ő vállukon. Hidd, ez egy kis megkönnyebbülést hoz.

Szex az exszel

Te is érzed, hogy cseppet sem jó ötlet, de mégis eljátszol a gondolattal. Lehet, hogy azért mert, még mindig szereted, és abban reménykedsz, hogy egy kis összebújás után benne is fellángolnak a régi érzések. De mi van, ha nem? Ezután Te sokkal rosszabbul fogod érezni magad, és kvázi újra átélheted a szakítás fájdalmát. Másrészt, gondolj bele, hogy nem hiába szakítottatok, biztos, hogy jó felmelegítve a káposzta, ha egyszer már meghoztátok ezt a nehéz és fájdalmas döntést?

Ha pedig azt gondolod, érzelmileg már nem kötődsz hozzá, és ez csakis a testiségről szólna, azért légy óvatos, mert elképzelhető, hogy feltéped a régi sebeket. Hiába ismeritek már egymás igényeit, lehet, hogy mégsem az ex a megfelelő alany arra, hogy kielégítsd a szexuális vágyaidat.

De az is előfordulhat, hogy még ő nincs túl rajtad, és így neki okozol fájdalmat ezzel.

Követni őt a közösségi oldalakon

Szakértők szerint nincs jó hatással a gyász feldolgozás folyamatára, ha nap, mint nap látod őt a közösségi oldalakon. Így egyrészt nehezebb tőle elszakadnod, másrészt fájdalmas látni, hogy nélküled is van élete, ráadásul jól érzi magát, hiszen valószínűleg ezeket a pillanatokat fogja megosztani, még ha szenved is a szakítástól ő is.

Esetleg idővel láthatod, hogy új párja van, és elképzelhető, hogy ez felkavar, ha Te még nem vagy teljesen túl rajta. Jobb ezektől megkímélni magad. Hidd el, ha nem tudsz róla semmit, hamarabb túlleszel rajta, még akkor is, ha békében váltatok el.

Teljesen elhagyod magad

Egyértelmű, hogy rosszul érzed magad, és nem leled örömöd semmiben egy ideig a szakítás után. De ha sokáig belesüppedsz az önsajnálatba, semmivel és senkivel nem foglalkozol, csak fekszel otthon, és keseregsz az hosszútávon nem egészséges. Sokan ilyenkor nem esznek, nem alszanak, ez egyértelműn árt az egészségednek is. Ne tedd tönkre magad, ha úgy érzed, nem tudsz ebből az állapotból kijönni már jó ideje, kérj segítséget!