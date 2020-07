Voksán Virág márciusban hozta világra második gyermekét. Az immár kétgyermekes anyuka tökéletes formában van, ezt bizonyítja legfrissebb bikinis fotója is.

Virág kismamaként is hihetetlen szexi volt, nem is takargatta magát, fehérneműben is megvillantotta pocakját. Azóta megszületett második gyermeke, Vivien, legújabb fotóját pedig a követői sem hagyták szó nélkül, záporoznak a dicséretek hozzá.

Nagyon csinos vagy Virág 2 gyerkőc után

Bombanő vagy

-írták a kommentelők, a kedves szavakat pedig Virág is megköszönte.