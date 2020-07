A július második felében és augusztusban az egyik legnépszerűbb gyümölcs hazánkban a dinnye. Ez a lédús gyümölcs nem csak kiválóan lehűt benneteket a kánikulában, de nagyon egészséges is. Cikkünkből megtudhatod, miért jó, ha minél többet fogyasztasz belőle. Ha teheted, iktasd be mindennap az étrendedbe.

A görögdinnye vitaminban gazdag gyümölcs - tartalmaz A-, B- és C-vitamint, kalciumot, káliumot, magnéziumot és szelént - ám főképp hatalmas víztartalma miatt érdemes fogyasztani. A 90-95 százaléka víz, így kitűnő része a méregtelenítő kúráknak, segít a szervezetben felhalmozódott salakanyagok eltávolításában, kitisztítja a vért, a beleket, csökkenti az éhséget és növeli a teltség érzetét. Ráadásul 10 dekában csupán 30 kalória van, így kiválóan illeszkedik a diétába is.

A gyümölcs magas víztartalmának van egy másik pozitív hatásai is van: az izzadáskor elvesztett vizet és ásványi sókat segít pótolni, ez pedig nyáron különösen hasznos. A dinnye rostban gazdag, ezért jótékonyan hat az anyacserére és a bélműködésre. Emellett a vese működését is pozitívan befolyásolja, régen vizelethajtó hatása miatt a gyógynövények között tartották számon, és fejfájás ellen is kitűnő.

Ám nem csak a görögdinnye, hanem a sárgadinnye is jó választás ebben az időszakban. Ráadásul, ha szereted a húst gyümölcsökkel, akkor érdemes a sárgadinnyét sonkával kombinálnod. Kalóriatartalma csak egy kicsit magasabb, mint a görögdinnyének: 10 dekában 34 kalória van. A-, B- és C-vitaminjai mellett magas rosttartalmának köszönhetően pozitívan befolyásolja a bélműködést.