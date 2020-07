Az Exatlon versenyzői a játék után is jóban maradtak, és sok közös programotszerveznek, amiről több fotót is megosztottak már a közösségi oldalukon, így a rajongóknak nem kell őket nélkülözniük a műsor után sem.

Kocsis Alexandra nem rég a záróbuliról posztolt néhány képet, közülük azt is, amin Tóth Dáviddal kettecskén üldögélnek egy asztalnál. A követők szerint irtó cukik együtt, sokan azt gyanítják, több is van köztük barátságnál, mások arra bíztatják az egykori játékosokat, hogy jöjjenek össze, mert nagyon jól mutatnak egymás mellett.

Ám hogy mi az igazság, valóban alakul-e köztük valami, azt egyelőre csak ők tudhatják.