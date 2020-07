A Herendi Gábor által rendezett filmdráma 2 órában dolgozza fel azt a harcot, amelyet Győző vív magával, Csernussal és a szerrel valamint mutat be még néhány szétzilált sorsot Győző akkori környezetéből. „Az ötvenedik születésnapomat meg sem értem volna, ha nincs Csernus Imre és sokkal rosszabbul alakulhatott volna az életem...ezek a képek jöttek felém, amíg néztem a mozit, nem is tudom ezt most még feldolgozni..." – mondta Győző közvetlenül a vetítés után.

A filmben Molnár Áron alakítja győzőt, aki számára ez a szerep a személyiségének minden aspektusát átjáró és megérintő szakmai kihívás volt: „Nem leutánozni akartam Győzőt,hanem azt a vehemenciát, dúvadságot, érzékenységet, ami közös bennünk, azt szerettem volna megmutatni, plasztikussá tenni és érzékeltetni, és hogy ezek a tulajdonságok hogyan hatják át a droggal való kapcsolatát"- mesélte Áron a szerepéről.

A Toxikomát a nagyközönség várhatóan október 22-én láthatja majd országszerte.