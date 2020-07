Egy yorki idősotthon lakójaként kapta el a koronavírust. Körülötte sok időstársa, nála fiatalabbak is meghaltak, az ott dolgozó orvosok már róla is lemondtak. Néhány nappal azután, hogy 57 éves fogadott lánya, Michele bement hozzá, hogy még egyszer, utoljára láthassa és elbúcsúzzon, Joy állapota váratlanul javulásnak indult. Ápolói alig akartak hinni a szemüknek: néhány hét alatt teljesen legyőzte a vírust. Családja most arra készül, hogy november 22-én megünnepeljék az asszony 100. születésnapját - írja a Dailymail.

A német zsidó családból származó Joy Andrew hihetetlen szerencséjének sorozata a II.világháború idején kezdődött, amikor a brit légierő női egységénél szolgált. A háború után a Németországot megszálló brit alakulatokhoz vonult be. Zsidó származása miatt egy taxisofőr akart véget vetni az életének. Egyik útjukon ugyanis a sofőr szándékos balesetet idézett elő, hogy megölje Joyt. Az asszony azonban túlélte, csupán egy sebhely maradt az arcán, ami egész életére nyomott hagyott. Eljutott viszont Berlinbe, ahol sétálhatott a Reichstag romjai körül, sőt a náci háborús bűnösök nürnbergi perére is elment.

Ezt követően a British Airways-hez került stewardessként. Az egyik líbiai útján a repülőgép lezuhant, de csodával határos módon túlélte a szerencsétlenséget, beduinok mentették ki őket a sivatagból. Ezt követően hozzáment férjéhez, aki egy vadászpilóta volt. Az 1970-es években Joyt mellrák támadta meg, de azt is sikerült legyőznie. Túlélte a férjét, aki 2013-ban daganatos betegségben hunyt el.

Az idős nő demenciája ellenére békében élt egészen május 16-ig, amikor ugyanis pozitív lett a koronavírus-tesztje. Lányával két héttel később közölték, hogy édesanyja utolsó napjait éli. Két napig valóban élet és halál között volt, de a világjárványt is "kivégezte".