Kamilla hercegnő 73. születésnapját tartotta július 17-én. A királyi családban a nyáron sok születésnapot köszönthettek, Vilmos, György és Fülöp is a meleg hónapokban születtek.

A családnak sok szülinapot el kellett halasztania a koronavírus miatt, Erzsébet királyné is a karanténban ünnepelt, nála is csak nem rég pótolták be a köszöntést.

Kamillát viszont már megünnepelheti a család. Vilmos és Katalin egy kedves családi fotóval kívánt neki boldog születésnapot. A rajongók imádták a cuki, spontán képet.