A labirintus-meditáció mibenlétéről és módszeréről már egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, ám hogy miképp is lehet kivitelezni, arról az alábbiakban írunk.



Mire lesz szükséged?A labirintus-meditációhoz először is egy labirintusra lesz szükséged. Ez lehet egy kőből, fából vagy egyéb anyagból készült építmény, egy bokrokból kialakított létesítmény, amelyen végigsétálhatsz, de te magad is készíthetsz labirintust gyertyákból, kavicsokból vagy akár egy papírlapra rajzolva. A méret és az anyag teljesen lényegtelen, hiszen a nagyobb labirintusokon te magad fogsz sétálni, míg a kisebbeken az ujjaidat fogod végigvezetni, a hatás azonban ugyanaz lesz.

Séta a labirintusbanAmennyiben te magad szeretnél végigsétálni a labirintuson, keress egyet vagy készíts te magad kavicsokból, téglákból, gyertyákból, de a tengerparton akár a homokba is rajzolhatod vagy kagylókkal is kirakhatod. Vigyázz, mert a labirintus nem útvesztő, tehát nem lehetnek zsákutcák benne, egyetlen kacskaringós, ám folyamatos útnak kell vezetnie a végcélig!Első labirintus-meditációhoz célszerűbb egy már kész alakzatot használni, viszont ha saját labirintus elkészítésére szánod rá magad, előtte tájékozódj, hogy mi a technikája.



Ha megvan a labirintusod, ülj le vagy állj meg a bejáratánál és gondolj arra a problémára vagy kérdésre, amelyet meg szeretnél oldani. Ez lehet valamilyen konfliktus, anyagi gond, munkahellyel kapcsolatos vagy egészséget érintő kérdés. Tudatosítsd magadban, hogy a labirintus segíteni fog a felvetett probléma megoldásában, de csak akkor, ha nyitottan állsz mindahhoz a sokszor nehezen elfogadható igazsághoz, amit a labirintus sugallni fog.



A meditáció egyik központi eleme a légzés, így itt is fontos, hogy a labirintusba való belépés előtt néhány percig mélyeket lélegezz. Ettől az elméd kitisztul és segít a kérdésre koncentrálnod.



Miután megtaláltad a fókuszt, lépj rá az ösvényre, s miközben sétálsz előre, folyamatosan koncentrálj a felvetett problémára. A kanyargós út, a folyamatosan közeledő és távolodó állapot a végcéltól, a 180 fokos fordulatok megnyitják az elmédet és segítenek, hogy egyre tisztábban láss a kérdéseddel kapcsolatosan.

Amikor megérkezel a labirintus középpontjába, állj meg vagy ülj le és akárcsak a bejáratnál, itt is lélegezz mélyeket. Engedd, hogy a felismerések utat törjenek maguknak és bármilyen sugallat is érkezik hozzád ekkor, ne utasítsd el, hanem légy nyitott egy újfajta meglátásra és megoldásra.



A megvilágosodást követően fordulj meg és indulj vissza. A megvilágosodás nem egyenlő azzal, hogy biztos megoldást kapsz a problémádra, néha csupán új szemszögből pillanthatod meg az adott kérdést vagy csak új érzések, gondolatok buknak a felszínre. Ilyen esetben se legyél csalódott, mert minden friss meglátás, felismerés egyre közelebb visz a megoldáshoz.



Meditáció rajzolt labirintusbanNem feltétlenül kell kimozdulnod otthonról, hogy kipróbáld a labirintus-meditációt, hiszen papírra rajzolt vagy festett alakzatot is használhatsz. Ezt – akárcsak a nagy labirintust – elkészítheted te magad, de alkalmazhatsz kész változatot is. A labirintus rajzolása nem nehéz, de érdemes utánaolvasni!



Ha már megvan a saját labirintusod, a meditációt úgy időzítsd, hogy lehetőleg egyedül legyél egy olyan időpontban, amikor semmi nem siettet. Helyezd magad elé az alakzatot és néhány percig lélegezz, miközben a felvetett kérdésre koncentrálsz.



Emeld fel a "nem domináns" kezedet – amelyiket kevesebbszer használod – és a mutatóujjaddal nagyon lassan kezdj el haladni a megrajzolt úton. Ne hagyd, hogy a gondolataid csapongjanak, hanem teljes szíveddel, elméddel fókuszálj a megoldandó problémára.

Ha az egészséged a téma, akkor képzeld el, hogy ahogyan haladsz a labirintus közepe felé, minden kanyar energiával lát el. Képzeld el az immunrendszeredet és lelki szemeiddel lásd, ahogy egy ragyogó fénysugár bevilágítja az egészet, eljutva a legrejtettebb és legsötétebb zugokba is.

Ha a félelmedet akarod leküzdeni, akkor adj testet neki. Lehet egy szörny, egy növény, egy állat vagy csak egy sötét füstgomolyag. Bármi. Képzeld el, hogy találkozol a megtestesített félelmeddel a labirintus közepén. Ahogy halad az ujjad a kacskaringós úton, engedd, hogy elöntsenek az érzéseid. Amikor a középpontba érsz, képzeld el, hogy a félelmed ott áll előtted. Ne félj, nem bánthat! Vegyél mély levegőt és mondd el, hogy többet nem engeded, hogy megkeserítse, negatívan befolyásolja az életedet, majd fordíts hátat neki.



A labirintus közepén azt is megteheted, hogy felemeled az ujjadat és az egész tenyeredet ráhelyezed az alakzatra. Lélegezz mélyeket és a belégzésnél képzeld azt, hogy a tenyereden át egy fénycsóva és vele együtt pozitív energia áramlik a testedbe. Kilégzéskor pedig ugyanez a fény és energia visszajut a labirintusba. Közben koncentrálj és legyél nyitott minden új érzésre, gondolatra, felismerésre vagy csak fókuszálj a betegség, a félelem leküzdésére.



Amikor úgy érzed, hogy készen vagy, emeld fel a tenyeredet, helyezd az ujjadat a középpontba és lassan vezesd vissza a kijáratig.



Igaz, hogy ez a fajta meditáció meglehetősen misztikusan hangzik, de ne feledd, hogy a labirintus évezredek óta az átalakulás, a spirituális utazás metaforája, amelynek erejében már az ősi kultúrák is hittek. Talán nem véletlenül...