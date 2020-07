A meditációnak számos pozitív hatása ismert. Lecsendesíti az elmét, jótékonyan hat a fizikai és mentális egészségre, növeli a koncentrációképességet, segít az érzelmeink rendezésében és nem utolsó sorban a spirituális fejlődést is támogatja.

A meditációnak nem csupán a típusai és hatásai sokfélék, de bizony a módszer is, amivel elérhetjük a meditatív állapotot. Hallottál már a labirintus–meditációról?

Labirintus vagy útvesztőA labirintusok olyan geometriai alakzatok, építmények, amelyek évezredes múltra tekintenek vissza, s amelyeknek eredeti funkciója még ma is rejtély. Egyes ösvényeket azért hoztak létre, hogy táncoljanak bennük, másokat inkább az elmélkedős séták vagy imák miatt készítettek.

A labirintus nem útvesztő, ugyanis míg utóbbit sok téves forduló, zsákutca jellemzi, addig a labirintus egyetlen folyamatos, kanyargós ösvény a végcélig.A labirintus a felfedezés, az utazás és az átalakulás ősi szimbóluma, amelynek segítségével - ha a meditációhoz használjuk -, legbelső énünkhöz, a problémáink gyökeréhez vagy a rejtett álmainkhoz juthatunk el.



A labirintus és a meditációA labirintus ősidők óta egy szent tér, amely lehet hatalmas, kőből készült építmény, bokrokkal határolt ösvény, vagy csak kavicsokkal kirakott alakzat, de akár egy papírra rajzolt ábra is, amelyet az ujjainkkal követünk.

Mindegy, hogy mekkora és milyen, a labirintus az így is, úgy is labirintus, egy eszköz, amely:

segíthet a személyes problémák megoldásában,

utat mutathat a legbensőbb énünkhöz,

elősegítheti a spirituális fejlődésünket

támogathat a gyógyulásában

csökkentheti a stresszt és a félelmeket

ösztönzi az alkotó erők felszabadulását

egyszerűen kikapcsol, ellazít.

A labirintus közepéig eljutni nem kis feladat, hiszen amikor már azt hihetnénk, hogy célba értünk, az út váratlanul elkanyarodhat, s így a középpont megint a távolba vész. Egy-egy ilyen kanyarnál akár 180 fokos fordulatot is tehetünk, amely fizikailag is hatást gyakorol a szervezetre és megnyitja a kreativitást. Ennek köszönhetően pedig a hagyományos, racionális gondolati sémák megbomlanak és egészen új szemléletmódok törhetnek a felszínre.

A labirintusban bejárt út mindenki számára teljesen mást jelent, más élményt nyújt, hiszen a problémáink, gondolataink, életszemléletünk sem egyforma. A labirintus lehet mások által épített nagyobb, fix képződmény falakkal, lehet általunk létrehozott kisebb alakzat, amelyet mi magunk rajzolhatunk, festhetünk, de akár kövekből, gyertyákból is megalkothatjuk, sőt gondolatban is végigjárhatjuk a fejünkben megteremtett kanyargós ösvényeket, a lényeg a spirituális utazás, az átalakulás, amelyet megélhetünk és elérhetünk általa.