A politkai eseményen a rapper többek között a rabszolgafelszabadításról és az abortuszról is beszélt, az utóbbinál pedig többször is elérzékenyült, hiszen elárulta, hogy a szülei majdnem elvetették őt. Őszintén vallott arról is, hogy ő szintén eljátszott az abortusz gondolatával lánya születése előtt - számolt a BBC.

Még ha a feleségem, Kim (Kardashian) el is válik tőlem ez után a beszéd után, ő világra hozta North-t, még ha én nem is akartam"

Azt is hozzátette, hogy az abortusz szerinte maradjon legális, "a törvény úgysem Istentől származik, szóval mi is a legalitás", fejtegette, majd kitért, a rászoruló anyák megsegítésére, miszerint a nehéz helyzetben élő édesanyáknak, egymillió dollárt kéne adományozni. Ezt követően pedig mégegyszer elsírta magát, amikor szóba hozta 2007-ben elhunyt anyukáját.

Meglepően Kanye West a harmadik legnépszerűbb elnökjelölt az Egyesült Államokban.