A bőrünk szépségének őre

A fekete áfonya egy nagyon magas antioxidáns tartalmú gyümölcs, emiatt pedig érdemes minél többet fogyasztani belőle. Augusztusban érik, így a boltok polcain ekkor találkozhatunk vele legsűrűbben. Az antioxidánsokról már évtizedek óta születnek tudományos cikkek, hiszen rengeteg olyan tulajdonságuk van, amelyek élettanilag pozitív hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. Rendszeres fogyasztásuk esetén segíthetnek megelőzni számos daganatos megbetegedést, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulási esélyét is csökkenthetik. Vitalizáló, hidratáló tulajdonsága révén pedig rugalmasabbá, feszesebbé teszi a bőrünket is.

A fekete áfonyában olyan antioxidánsok találhatóak, mint a kékes színért felelős antociánok, leukoantociánok, proantociánok, flavonolok és származékaik. Az antocián-származékok egyik legismertebb pozitív hatása, hogy pörgeti a kollagénszintézist, melynek köszönhetően a kötőszövetek sokkal tovább megőrzik rugalmasságukat, vagyis később kezdünk ráncosodni.

A látás védelmezője

Sokan nem tudják, hogy a fekete áfonya az éleslátás megőrzésében is segít. A II. Világháborúban az angol pilóták fedezték fel, hogy amikor áfonyalekváros kenyeret kaptak, akkor sokkal jobban láttak a sötétben. Ma pedig már azt is tudjuk, hogy ez minek köszönhető: szintén az antociánoknak, amelyek a test egészében serkentik a kapillárisok (hajszálerek) vérellátását. És mivel a szemfenékbe rengeteg hajszálér fut be, így az ideghártya vérellátását is felgyorsítja. Éppen ezért aki olyan munkát végez, amely hosszú távon rontja a látást, annak érdemes nagyobb mennyiségben (akár kapszula formájában is) fogyasztani áfonyát.

Vitaminjai

A fekete áfonya A-, B1- C- és D-vitaminokat tartalmaz, amelyek rengeteg jó tulajdonsággal rendelkeznek. Az A-vitamin valóságos szépségvitamin, hiszen a bőrünk, a körmeink és a hajunk szépségére, épségére is vigyáz. Nem beszélve számtalan szembetegségről, amit szintén A-vitamin fogyasztással lehet megelőzni.

A B1 vitamin (tiamin) egy fontos vitamin, ami a szellemi épségünk fenntartásában van segítségünkre. Nagyon jó hatással van az idegrendszerre, segít a hatékonyabb tanulásban, a problémamegoldásban, és még számos dologban. Szerencsére ugyanúgy, ahogy a C-vitamint sem, úgy a tiamint sem lehet túladagolni, ugyanis ez is egy vízban oldódó vitamin, vagyis a felesleges többletbevitel nem raktározódik a szervezetben.

A C-vitaminról már szinte mindent tudunk, hiszen szupervitaminként nagyon elterjedt a világban. Serkenti az immunrendszert azáltal, hogy növeli a fehérvérsejtek számát, amelyek védőhálóként szolgálnak számos betegséggel szemben. Emellett jót tesz a bőrnek is, hidratálja, selymesebbé varázsolja, továbbá a csontok és a fogak, valamint a vérerek regenerálódását is serkenti.