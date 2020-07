Hiába a szuper mosógépek, a kényes textíliák még ma is különleges tisztítást igényelnek. Ráadásul a járvány időszakában különösen nagy hangsúly került a fertőtlenítésre is. Ehhez 60-90 fokos hőfokra van szükség, illetve különleges foszfátmentes szerre, ami hatékony, de környezettudatos tisztítást tesz lehetővé.

A függönyöket és a szőnyegeket már csak a méretük miatt is érdemes profikra bízni A bőr esetében ez mindenképp ajánlott, így lesz hosszú életű.