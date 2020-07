Gáspár Laci csak úgy duzzad az önbizalomtól, ami nem csoda, hiszen igencsak kigyúrta magát és ezt nem is fél megmutatni!

Az énekes több mint öt éve figyel oda arra, hogy mit és mennyit eszik, emellett pedig rendszeresen edzőterembe is jár. A tavalyi évben mesélt először nagy átalakulásának történetéről, de lelkesedése azóta is töretlen, ami legutóbbi fotóján is látszik.

A haverjaival strandoló Laci elképesztő formában van: