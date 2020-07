Az Éjjel-Nappal Budapest egykori sztárja az utóbbi időben rengeteget sportol, ami szemmel láthatóan boldoggá teszi őt. És persze a testére is jó hatással van a rendszeres mozgás, Farkas Alexa most megmutatta, milyen a bicepsze, ha befeszíti.

A sztár bevallotta, anno súlyos testképzavarral küzdött, sajnos előfordult, hogy meghánytatta magát. Ma már azonban tudja, hogyan érje el álmai alakját egészséges úton.

Alexa rengeteget edz, sőt ő maga is tart órákat. Azt mondja reggelente úgy kel fel, hogy tudja, „ma is megváltja a világot", és alig várja, hogy sportolhasson.

Most a sztár megmutatta ennek eredményét is: elképesztően izmos kart villantott.