A legbrutálisabb horrorfilmbe is beillene Elisa Lam halálának rejtélyes története. A 23 éves diáklány testét ugyanis egy szálloda tetején, egy víztartályban találták meg. A rendőrök kizárták a gyilkosság és az öngyilkosság lehetőségét is.

A halála előtt pár perccel egy hátborzongató videó készült róla, amely még ma is felzaklatja a nézőket.

A négyperces videót az egyik lift kamerája rögzítette, Elisa a felvonóba lépve először teljesen megszokottan várja, hogy a lift elinduljon. Amikor az nem mozdul, szinte lopakodva néz ki a liftből, leguggol, többször ki- és belép, bizarr mozdulatokat tesz, majd elkezd veszekedni, ám senki sem látszódik a felvételen. Majd visszatérve a liftbe, elkezdi nyomkodni a gombokat, ezután végleg kilép, ugyanoda, ahova korábban, de ekkor már a fejét fogva, ismét vadul gesztikulál, majd végleg eltűnik. A felvételen ezután liftajtó látható, ami magától nyitódik és csukódik, akár egy horrorfilmben. A lány esete a mai napig megoldatlan, az ijesztő videót pedig még most is ezrek tekintik meg, és egy rejtélyes halálesetekkel foglalkozó realitysorozat is épült rá, sőt több fiktív krimisorozat is.