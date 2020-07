Sylvia az Instagram-oldalán osztotta meg a forró képet, és egy fontos üzentet is megfogalmazott a posztban.

A TV2 időjósa, Barta Sylvia már maga is átesett a koronavíruson, ezért fontosnak tartja felhívni a figyelmünket a megfelelő védekezésre. A szexi bikinis fotó alatt ugyanis fontos üzenetet fogalmazott meg:

„Két hullám között még szabadon élvezem a balatoni nyár minden szépségét. Nyaralj te is itthon, hogy még sokáig megőrizhessük a visszakapott szabadságunkat! Ha most fegyelmezetten betartjuk a távolságtartás és higiénia alapszabályait akkor van esélyünk még sokáig élvezni a nyári szabadságot!"