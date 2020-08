Cikksorozatunk előző részében azt néztük meg, hogy mire képesek a 3 hónapos apróságok. Bár már ők is rengeteg mindent tudnak a születésükhöz képest, a 6 hónapos babák már igazi kis kópék, akik általában imádják a társaságot.







Ezt tudják a babák 6 hónaposan

A 6 hónapos gyerekek hossza átlagosan 65-67 cm, testsúlyuk 7200-7800g, fejkörfogatuk pedig 43,4-43,7 cm. Erre a korra akár az első fogacska is előbújhat középen, alul.



A mozgásfejlődés tekintetében a féléves baba már képes hasról hátra, illetve hátról hasra fordulni, de hasra fektetve, a karjával fel is nyomhatja magát és úgy figyelhet. Kezeivel megragadja a tárgyakat, sőt egyik kezéből a másikba átveszi őket, ám egyszerre csak egyet, mert több dologra nem tud még figyelni. Szereti rázogatni a csörgőt, a játékait nyomni, húzni, körbeforgatni, de a cumisüveget is szépen tartja, sőt az etetésnél is előszeretettel kalimpál egy kanállal.

Fekvésből ülésbe húzza magát, de a kúszással is megpróbálkozhat – általában még sikertelenül. Ha a hóna alatt megtartjuk, képes kicsit ránehezedni a lábára, ilyenkor szeret rugózni, esetleg apró lépésekkel kísérletezni, de vigyázzunk, mert a hosszas „álldogálás" még nem tesz jót neki!

A baba ebben a korban már egyre több mindent szeretne maga csinálni, még akkor is, ha a próbálkozásai sokszor meghaladják a képességeit. Ilyenkor lehet, hogy frusztrálttá válik, mérgelődik vagy sír, habitustól függően. Egyértelműen kialakulóban van a humorérzéke is, sokat nevet, imádja a viccelődést. Aktívan próbál reagálni más emberekre, hangos gőgicséléssel válaszol, ha beszélnek hozzá.



Az arcokat is felismeri és nem csak azokat, akiket minden nap lát, hiszen már a memóriája is egyre jobb. A szüleihez is sokkal jobban ragaszkodik, mint korábban, nem szívesen válik meg tőlük, ha mégis sor kerül rá, általában keservesen sír.

Szereti a zenét, a tapsolós játékokat és hosszabb ideig (percekig) is képes egy dologra koncentrálni anélkül, hogy elkalandozna a figyelme.



Bár minden baba egyedi, a maga ritmusában fejlődik és siettetni nem szabad őket, ha egyáltalán nem forog, nem nyúl a tárgyakért, nem figyel a hangokra vagy nem mosolyog vissza, konzultáljunk a védőnővel vagy keressük fel a gyermekorvost.