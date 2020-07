A baba születését követően az anyuka és az apuka árgus szemekkel figyelik a gyermek minden rezdülését. Az első év ebből a szempontból is nagyon izgalmas, hiszen nap nap után valami új dolog történik. Az első mosoly, az első átfordulás, az első felülés, az első szavak, az első lépések. Minden új és minden csodálatos. Ugyanakkor ebben az időszakban sok szülő aggódik azon, hogy vajon megfelelő ütemben fejlődik-e a baba,nem késett-e meg a mozgás- vagy beszédfejlődése.



Ezt tudják általában a babák 3 hónaposan

A három hónapos gyerekek hossza átlagosan 59-61 cm, súlyuk 5500-6000 g, fejkörfogatuk pedig 39.8-41.2 cm. Megjelenhetnek az első fogacskák is, bár ez ritka, a legtöbb babánál ugyanis csak félévesen indul meg a fogzás.



A mozgásfejlődést tekintve hasra fektetve már képes felemelni és nagyjából 10 másodpercig tartani a fejét, sőt, ha ölbe ültetik, akkor is. Kezeivel a közeli játékok után nyúl, megragadja őket és szorosan tartja. A láb izmai is egyre erősebbek, így ha a hóna alatt fogják, akkor képes valamennyire rájuk nehezedni. Egyre inkább figyelmes, örömmel tanulmányozza a kezeit és az ujjait, előszeretettel csapkod, kalimpál és veszi a szájába mind a kezeit, mind a lábait.



A memóriája is javul, így a szokásos napi tevékenységekre már emlékszik és előre jelezni tudja örömét vagy nemtetszését, a művelet megkezdésekor. A hangját is szívesen kiereszti: sikongat, gőgicsél, kacag, de azt is szereti, ha a felnőttek énekelnek vagy mondókáznak neki.



Szociális téren is sokkal fejlettebb a kezdetekhez képest, egyértelműen felismeri azokat, akiket minden nap vagy gyakran lát, reagál azokra, akik mosolyognak rá, sőt vissza is mosolyog. Sokszor átveszi a környezet hangulatát, így ha a szülők feszültek, ingerlékenyek, akkor a baba is azzá válhat, így fontos a nyugodt, kiegyensúlyozott környezet.



Le kell szögezni, hogy a fentiek csupán iránymutatóak, hiszen minden kisgyerek más ütemben fejlődik,így néhány hét, sőt van, amikor néhány hónap csúszás is teljesen normálisnak mondható. Jó példa erre a fogzás, amely egyes babáknál már pár hónaposan megkezdődik, míg másoknál csak 1 éves kor felett indul be. Ez elég nagy eltérés, mégsem kell félni. Hagyjuk a babát a maga ritmusában fejlődni, ám ha aggódunk, inkább kérjük ki szakember véleményét.