A modell titkára bizonyára mindenki kíváncsi, hiszen szuper formában van 61 évesen is. Sütő Enikő most részletesen elárulta, mi a karcsú, feszes testének a titka, amelyen még narancsbőr sincs.

Sütő Enikőre még a '70-es években figyelt fel az ország, amikor egy naptejet reklámozó óriásplakáton pózolt. Az akkor pályája kezdetén álló fiatal modell szép karriert futott be azóta.

Sütő Enikő szépsége töretlen, a 61éves modell most elárulta titkait.

Úgy gondolja, egy nőnek ne mérlege legyen otthon, hanem tükre, amibe belenézve meglátjuk, mint szeretnénk változtatni. Innentől már csak tenni kell érte.

Ő is mindent elkövet, hogy bomba formában legyen, rengeteget sportol, borzasztó egészségesen táplálkozik, sőt a bőrére is csak természetes anyagokat ken.

„Mindenkinek van egy saját kozmetikai üzeme, történetesen a teste, amit ha jól működtetünk, akkor a hatás garantáltan nem marad el. Az én titkom nagyon egyszerű: ami a kezem ügyébe kerül, azt fel is kenem magamra. Van egy mondás, hogy igazán az tesz jót a bőrnek, amit meg is ehetünk. A belső kozmetika mindig sokkal eredményesebb hosszú távon, mintha gyorsan akarjuk külsőleg orvosolni a problémát. Például gyakran eszem kékszőlőmag-őrleménnyel összekevert joghurtot, amit aztán a testemre is felviszek. Előbbi készítményt egyébként olaj formájában is szoktam használni, amit algaporral vegyítek, és kenem a bőrömre. Ezt követően nejlonzacskóba tekerem magam, és befekszem a melegítő takarómba úgy negyven percre. Fantasztikus méregtelenítő hatása van, ráadásul fogyaszt, és feszesít is, nem véletlenül nincs narancsbőröm 61 évesen" – árulta el Sütő Enikő a Borsnak.

Ezenkívül a csalánra is esküszik, mind teaként fogyasztva mind pedig a problémás bőrre kenve.

„Reggelente egyébként még aszkorbinsavat szoktam fogyasztani, amit másfél liter vízbe teszek, és öt citrom levével vegyítem. Ezzel meg is van a napi C-vitamin-adagom, D-vitamint pedig sörélesztőből nyerek, ugyan azzal szórom meg az ebédemet" – folytatta a modell.

Emellett természetesen rendszeresen mozog, heti háromszor, ha nem jut el a konditerembe, akkor otthon pótolja be. Szerinte minden csak akaraterő és igény kérdése, ő akkor érzi jól magát a bőrében, ha mindent megtett az egészségéért.

„Javaslom, együnk sok nyers zöldséget és gyümölcsöt, hiszen ha a mozgás mellett megfelelően étkezünk, akkor azt a szervezetünk garantáltan meghálálja. Ennyire egyszerű! Csak figyelnünk kell a természet adta csodákra, például a megfelelő vízbevitelre, a légzésünkre, de például igyekszem minél többször kapcsolódni a földhöz, az anyatermészethez, ezért sokszor mezítláb járok, mindezek mellett pedig a legfontosabb, hogy a gondolataimat is kordában tartom, meditálok, és minden nap gyertyagyújtással zárom a napomat." – tette hozzá végezetül Enikő.