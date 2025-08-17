5 királyi menyasszonyi ruha, ami divatkatasztrófához vezetett – Diana hercegné is a listán szerepel

Egy uralkodónak a világ összes pénze a rendelkezésér áll, így azt hinnénk, hogy egy királyi esküvőn a menyasszony a legszebb ruhákban vonul oltár elé. Azonban még egy királyi ara is félrenyúlhat, amit a média kereszttüzében néz végig az egész világ. Összeszedtük a legförtelmesebb menyasszonyi ruhákat, amikben hercegnők okoztak divatkatasztrófát.

Diana hercegnő menyasszonyi ruhája nem öregedett szépen.

Forrás: Tim Graham Photo Library

5 csúnya menyasszonyi ruha, ami királyi esküvőn üzent hadat a stílusnak

1. Szilvia, svéd királyné: hiányzó szabásminta (1976)

Amikor Silvia Sommerlath 1976-ba kimondta az igent XVI. Károly Gusztáv svéd királynak, közemberből királyné lett – Mindezt egy igen előnytelen menyasszonyi ruhában tette. A menyasszonyi ruha nem lenne kifejezetten ronda, ám a derékvonal hiánya, a rossz szabás teljesen elrejtette Szilvia, svéd királyné kecses alakját, vállait csapottnak mutatta. A Cameo tiara, valamint a fátyol nélkül inkább emlékeztetett egy szektás vallási göncre, semmint esküvői ruhára.

Ha a ruha nem is, a házasság igen sikeres volt, mely még a botrányokat is átvészelte, három gyerek és kilenc unoka örvendeztette meg a királyi párt.

Szilvia svéd királyné menyasszonyi ruháján előnytelen volt a szabásminta

Forrás: ullstein bild

2. Mária, dán királyné esete a kevesebb, több elvével (2004)

Mária, dán királynét ma az egyik legstílusosabb uralkodónőként tartják számon, amit esküvői ruhája alapján kevesen gondoltak volna. Menyasszonyi ruhája ugyan kreatív volt, remekül áll kecses alakján, ám a fényes anyag, a furcsa redők bazári hatást keltenek, mely egy kevésbé sikeres színpadi jelmezt idéz. Az egészben mégis a feltornyozott kontyon asztalterítőként, életéért kapaszkodó fátyol a legrosszabb, mely teljesen el van csúszva és nem mellesleg családi örökség. A szétesést imitáló menyasszonyi csokor pedig felteszi a koronát erre a bibliai őskáoszra.

Mária dán királyné megosztó esküvői ruhában ment férjhez.

Forrás: Getty Images Europe

3. Mabel, holland hercegné és a támadó masnik (2004)

Mabel, holland hercegné a néhai Friso Holland herceggel tartott királyi esküvőjén egy igazán emlékezetes ruhában lépett az oltár elé – Csak nem úgy, ahogy ő akarta. Ugyanis a masnik hálójába szorult ruha olyan, mintha egy óvodás rajzolta volna egy délutáni foglalkozáson, az uszály végén lévő gigászi masnik pedig egyenesen félelmetesek.