5 királyi menyasszonyi ruha, ami divatkatasztrófához vezetett – Diana hercegné is a listán szerepel

Egy uralkodónak a világ összes pénze a rendelkezésér áll, így azt hinnénk, hogy egy királyi esküvőn a menyasszony a legszebb ruhákban vonul oltár elé. Azonban még egy királyi ara is félrenyúlhat, amit a média kereszttüzében néz végig az egész világ. Összeszedtük a legförtelmesebb menyasszonyi ruhákat, amikben hercegnők okoztak divatkatasztrófát.
Amikor Silvia Sommerlath 1976-ba kimondta az igent XVI. Károly Gusztáv svéd királynak, közemberből királyné lett – Mindezt egy igen előnytelen menyasszonyi ruhában tette. A menyasszonyi ruha nem lenne kifejezetten ronda, ám a derékvonal hiánya, a rossz szabás teljesen elrejtette Szilvia, svéd királyné kecses alakját, vállait csapottnak mutatta. A Cameo tiara, valamint a fátyol nélkül inkább emlékeztetett egy szektás vallási göncre, semmint esküvői ruhára.
Ha a ruha nem is, a házasság igen sikeres volt, mely még a botrányokat is átvészelte, három gyerek és kilenc unoka örvendeztette meg a királyi párt.
Mária, dán királynét ma az egyik legstílusosabb uralkodónőként tartják számon, amit esküvői ruhája alapján kevesen gondoltak volna. Menyasszonyi ruhája ugyan kreatív volt, remekül áll kecses alakján, ám a fényes anyag, a furcsa redők bazári hatást keltenek, mely egy kevésbé sikeres színpadi jelmezt idéz. Az egészben mégis a feltornyozott kontyon asztalterítőként, életéért kapaszkodó fátyol a legrosszabb, mely teljesen el van csúszva és nem mellesleg családi örökség. A szétesést imitáló menyasszonyi csokor pedig felteszi a koronát erre a bibliai őskáoszra.
Mabel, holland hercegné a néhai Friso Holland herceggel tartott királyi esküvőjén egy igazán emlékezetes ruhában lépett az oltár elé – Csak nem úgy, ahogy ő akarta. Ugyanis a masnik hálójába szorult ruha olyan, mintha egy óvodás rajzolta volna egy délutáni foglalkozáson, az uszály végén lévő gigászi masnik pedig egyenesen félelmetesek.
Ez már csak azért is nagy kár, mert a ruha amúgy fantasztikusan állt a hercegnén, a csokra pedig az egyik legszebb a királyi esküvők történetében.
Valami lehet a dán királyi család bekein belül, ugyanis köreikben igen magas a förtelmes esküvői ruhák aránya, mely trendet még Alexandra hercegné indította el. Az esküvői ruha hercegnős volt, de nem a jó értelemben: jóval alacsonyabbnak mutatta a menyasszonyt, szabása eltorzította az alakját, minta egy gigantikus fehér kabát lenne. A gallérra tett díszítések, valamint az elöl lévő rácsos hímzés a kilencvenes évek retro rémálmait hozzák vissza, a Columbo haját idéző frizura pedig teljessé teszi a királyi divatkatasztrófát.
Provokatív tag a listán, de nézzünk szembe az igazsággal: Diana hercegnő menyasszonyi ruhája rémes, még a korszak divatjának ismeretében is. Olyan, mintha a divattervező összeszedte volna a ’80-as évek legrosszabb trendjeit és egy ruhába öntötte volna. A puffos ujjak, a fodrok, csipkék, flitterek tengere, olyan összhatást kelt, mintha a szívek hercegnője egy retro játékbaba akart volna lenni. Az összhatáson a bokor méretű csokor, csillogó fátyol, gyűrött anyag, valamint a giccses cipő is csak rontott – Egyszerűen túl sok.
Mivel az emberek összegyűrt újságpapírt is a fejükre tennének, ha a brit királyi család egy tagja azt viselné, Diana hercegnő évekre trendet teremtett habcsók ruhájával.
