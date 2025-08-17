Hollywood top plasztikai sebésze felfedte a titkot: ez a beavatkozás teszi a sztárokat kortalanná

Vajon hogyan tüntetik el a hírességek a ráncokat és a megereszkedett bőrt anélkül, hogy megváltoztatnák az arcuk természetes vonásait? Egy szakértő most lerántja a leplet Hollywood új szépségtrendjéről és elárulja, miért kedvelik annyira a sztárok ezt az újfajta eljárást.
A baby facelift mára az egyik legnépszerűbb beavatkozássá vált. A többi szépészeti beavatkozáshoz képest jóval kíméletesebb eljárás, rövidebb gyógyulási idővel, miközben látványosan megfiatalítja az arcot. Elsősorban az arc alsó részének és a nyak területének feszesítésére összpontosít. A baby facelift-ről Dr. Sonia Badreshia, okleveles bőrgyógyász a Daily Mailnek elmondta, hogy a sztárok egyre gyakrabban távolíttatják el a korábban használt töltőanyagokat.
Ma már a természetesebb hatású szépség a trend, amely inkább visszaadja az arc fiatalos vonásait, nem pedig csak a plusz volumenre épít az öregedés elfedéséhez.
Ez a beavatkozás jóval megfizethetőbb megoldást kínál– nagyjából 3500 dollártól (~1,23 millió forint) elérhető –, ráadásul gyorsabb is, mivel a beavatkozást a rendelőben végzik, többnyire helyi érzéstelenítéssel és enyhe bódítással, altatás helyett. Nemcsak olcsóbb és biztonságosabb, mint a teljes arcplasztika, hanem a metszések is kisebbek. A megmaradó hegek pedi ejtve maradnak a fül mögött.
Egy másik népszerű új szépségtrend az arczsír-átültetés, amelyet vérlemezkében gazdag fibrinnel (PRF) vagy őssejtekkel kombinálnak. Ilyenkor zsírt vesznek a test egy másik területéről, általában a hasról vagy a combokról, majd az arcba fecskendezik azt. Így a töltőanyagok helyett természetes módon adnak volument. A PRF elősegítheti a szövetek regenerációját és javíthatja a zsírsejtek túlélését, ha a zsírral együtt juttatják be.
Az eredmények nemcsak tartósabbak a hagyományos, ideiglenes injekciós töltőanyagoknál, hanem sokkal természetesebb hatást is keltenek, hiszen a páciens saját testéből származó zsírt használ.
A beavatkozás során többek között az orcák, a halánték, az ajkak vagy a szem alatti terület kaphat nagyobb volument. Ez a természetesebb eredmény óriási előrelépés a korábban Hollywood-szerte elterjedt „párnaarc” jelenséghez képest, amikor a túl sok töltőanyag duzzadt, puffadt ajkakat és orcákat eredményezett.
A 69 éves Kris Jenner, Kim Kardashian anyja mindenkit lenyűgözött, amikor márciusban feszesebb, simább arccal és nyakkal tűnt fel a nyilvánosság előtt. Mire a sikeres üzletasszony megjelent a nagyszabású eseményeken – például barátnője, Lauren Sánchez májusi leánybúcsúján, majd a következő hónapban annak 50 millió dolláros esküvőjén Jeff Bezosszal –, már mindenki arról beszélt, milyen elképesztően néz ki Jenner.
Bár fiatalos megjelenése miatt nyilvánvaló volt, hogy átesett valamilyen beavatkozáson, az eredmény annyira természetesre sikerült, hogy a híresség nem is titkolta el, hogy ki a plasztikai sebésze.
Elárulta, hogy a New York-i Dr. Steven Levine felelős a megújult, üde külsejéért. Bár azt nem osztotta meg a nyílvánossággal, hogy pontosan milyen beavatkozáson esett át.
