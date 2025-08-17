Hollywood top plasztikai sebésze felfedte a titkot: ez a beavatkozás teszi a sztárokat kortalanná

Vajon hogyan tüntetik el a hírességek a ráncokat és a megereszkedett bőrt anélkül, hogy megváltoztatnák az arcuk természetes vonásait? Egy szakértő most lerántja a leplet Hollywood új szépségtrendjéről és elárulja, miért kedvelik annyira a sztárok ezt az újfajta eljárást.

Vajon mi a titka Kris Jenner hollywoodi sztár új, fiatalos külsejének?

Forrás: AFP/Northfoto

Ismerd meg a baby facelift kezelést, ami Hollywood TOP beavatkozásává vált

A baby facelift mára az egyik legnépszerűbb beavatkozássá vált. A többi szépészeti beavatkozáshoz képest jóval kíméletesebb eljárás, rövidebb gyógyulási idővel, miközben látványosan megfiatalítja az arcot. Elsősorban az arc alsó részének és a nyak területének feszesítésére összpontosít. A baby facelift-ről Dr. Sonia Badreshia, okleveles bőrgyógyász a Daily Mailnek elmondta, hogy a sztárok egyre gyakrabban távolíttatják el a korábban használt töltőanyagokat.

Ma már a természetesebb hatású szépség a trend, amely inkább visszaadja az arc fiatalos vonásait, nem pedig csak a plusz volumenre épít az öregedés elfedéséhez.

Ez a beavatkozás jóval megfizethetőbb megoldást kínál– nagyjából 3500 dollártól (~1,23 millió forint) elérhető –, ráadásul gyorsabb is, mivel a beavatkozást a rendelőben végzik, többnyire helyi érzéstelenítéssel és enyhe bódítással, altatás helyett. Nemcsak olcsóbb és biztonságosabb, mint a teljes arcplasztika, hanem a metszések is kisebbek. A megmaradó hegek pedi ejtve maradnak a fül mögött.