Ahogy azt korábban megírtuk, Lola egyáltalán nem érezte magát elveszettnek, mikor megtudta, hogy karanténba kell vonulni. Párjával, Norbival kreatívan töltötték el a kijárási korlátozás idejét, rengeteget tanultak és közösen sportoltak.

Ez meg is látszik Lolán, aki most is kirobbanó formában van. Nemrég egy bikinis fotón mutatta meg beach-bodyját, amit a rajongói több, mint 2000 lájkkal jutalmaztak.