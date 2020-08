A 45 éves Malcolm MacDonald vérmérgezés miatt vesztette el a péniszét 2014-ben. A férfi ezt követően depressziós lett és az alkoholhoz fordult. Később felkeresték az orvosai, hogy egy eddig még soha ki nem próbált műtéttel újra lehet a két lába között pénisz, csak előtte ki kell „termeszteni" a kezén. A beavatkozás során a karizmából és bőréből alakították ki az új péniszt, valamint csöveket helyeztek el benne. Az új pénisz most a karján lóg szabadon, hogy a bőr és a szövetek normálisan kialakulhassanak. Malcolm péniszét áprilisban ültették volna át, azonban a koronavírus miatt elhalasztották a műtétet.

Természetesen őrületes, hogy egy pénisz van a karomon. Nem is tudom használni. De ha belegondolsz, valójában ez elképesztő– mondta a szerelőként dolgozó kétgyermekes apa a The Sun-nak, aki az orvosokat megkérte, hogy az eredeti méretéhez képest egy öt centivel legyen hosszabb az új nemi szerve.