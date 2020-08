Kovács-Nyári Dia korábban már nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy párjával, Danival milyen esküvőt terveztek, azonban nem árult el túl sok részletet. Dia most a Reggeliben mesélt bővebben az esküvő részleteiről, ahol azt is elárulta, hogy a Budakeszi Arborétumot választották helyszínnek. Az interjúból kiderül az is, hogy férjével, Danival már kistesót terveznek kétéves kisfiuk, Zétény mellé.