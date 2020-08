Friderikusz József a showman nagybátyja azt mondja, híres rokona már az érettségi óta nem áll szóba családjával. Sőt egyáltalán nem is ismeri például az ő gyerekeit sem.

„Finoman fogalmazva nem sok jó kapcsolat van köztünk Sanyival. Gyerekként az apja, vagyis az én bátyám elhagyta őket, és ő ezért orrolt rá egy életen keresztül. Emiatt haragudott meg a család többi tagjára is. Az érettségije óta, vagyis több mint negyven éve egy szót sem váltottunk egymással, és még csak nem is találkoztunk" - árulta el a Ripostnak.

Ami miatt viszont ő is haragszik Sándorra, az az hogy el sem ment a saját édesapja temetésére, sőt azt sem tudja, hol van a sírja.

„Milyen gyerek az, aki nem jön el az apja temetésére? Azt sem tudja hol nyugszik a bátyám!"

Ám mindezek ellenére József hajlandó lenne a békülésre, abban az esetben, ha Fridi bocsánatot kérne, hiszen mégiscsak egy család.

„Ha elnézést kérne, akkor más lenne a helyzet, hiszen lehetne végre családja. Gondoljon bele, milyen jó lenne neki, hogy eljöhetne ide Nyíregyházára, ahol végre rokonok között lehetne! De ehhez nincs benne elég merészség, mert tudja, hogy ezt eltolta. Ez kérem egy összetartó család! Több rokona él itt, Kisvárdán, de él egy lányom Amerikában is és van összesen hat unokám... Végül is ő döntött úgy, hogy a magányt választja, de ebből csak az tűnik ki számomra, hogy a sokoldalúsága és a műveltsége ellenére ő egy végtelenül ostoba gyermek... Biztos vagyok abban, hogy már megbánta, hogy senkit nem ismer a családból!"

Friderikusz Sándor anno könyvében vallott, arról, sosem volt jó kapcsolatban édesapjával, akit sikkasztás miatt elítélték. Fridi akkor már a nyíregyházi rádióban dolgozott, és borzasztóan szégyellte, amit édesapja tett.

„Soha nem szerettem kettesben maradni vele, nem szerettem, ha beszélgetést kezdeményez, valamiért folyamatosan idegenkedtem tőle. A diplomaosztóm után – olyan 25 éves lehettem – megmondtam neki, hogy soha többet ne jöjjön hozzánk. Sokat szenvedtem apámtól, és anyám is, nem akartam látni, hogy anyut kínozza, hogy kihasznál bennünket" - írta Fridi.