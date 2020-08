Augusztus 4-én ünnepli születésnapját Meghan hercegné, aki idén töltötte be 39. életévét. A nagy napon Erzsébet királynő egy közös fotóval köszöntette őt.

Harry herceg felesége 39 éves lett. Meghan hercegnét természetesen II. Erzsébet királynő is felköszöntötte születésnapja alkalmából, méghozzá egy közös képpel kedveskedett neki.

"Nagyon boldog születésnapot kívánunk Sussex hercegnéjének!" – írták a poszthoz.

Meghan és a királynő kapcsolata nem volt mindig felhőtlen. Mint nem rég kiderült az esküvő előtt is összetűzésbe keveredtek többször is, például amiatt, mert a királynő nem engedte, hogy Meghan smaragd tiarát viseljen.