Csisztu Zsuzsa és férje, dr. Ketskés Norbert, másik tizenhét sztárpárral együtt fogja összemérni tudását a TV2 új gasztro-realityjében, a Love Bistorban. Zsuzsa a Ripostnak elmondta, a versenyzés még közelebb hozta őket egymáshoz.

Mi nem csak nagyon szeretjük egymást a férjemmel, de otthon is harmóniában élünk, nem jellemzőek a konfliktusok. Kölcsönösen támogatjuk egymást az életben, és ez így volt a forgatásokon is. Persze fel kellett pörögni, nagy volt a tempó, de ezt nem konfliktusként éltük meg. Izgalmas hetek vannak mögöttünk, és óriási nyereségként éljük meg, amit a műsortól kaptunk. Ezek az apró dolgok is csak erősítenek a házasságunkon.

Csisztu Zsuzsa férje a műsor kezdetekor még távolról sem volt konyhába szokottnak mondható, de a pár ezt az akadályt is meg tudta oldani közösen.

Három férfival élek együtt, gyakorlott háziasszonynak tartom magam, de rengeteg újdonságot tanultam én is. Nem beszélve a férjemről, akinek a konyha egy idegen terep volt. Azzal viccelődtünk, hogy az már egy nehezítő tényező, hogy ő is ott van. Mivel orvos, mindent tud az ételekről, de csak toroktól lefelé, hogy mi történik a táplálékkal a szervezetünkben. Az elkészítési folyamatok nem az erősségei.

Zsuzsa kézzelfogható nyereményt is kapott a forgatások révén: férje azóta nagy segítség lett a konyhában.