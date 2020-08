Mint minden gyerekes családban, úgy Cookyéknál is erőt próbáló időszak volt a karantén. Az elmúlt hetekben a család minden pillanatot együtt töltött, összezárva a gyerekekkel. Nem tagadják, voltak problémák, amit igyekeztek együtt összetartó szülőkként orvosolni. Cooky és gyönyörű menyasszonya, Debi a Hot magazinnak meséltek a hétköznapjaikról.

Cooky és Debi óriási harmóniában és szerelemben élik a mindennapjaikat, nem is gondolnánk, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatban azért néha akadnak összetűzések közöttük.

"Próbálok szigorú lenni, de Debinek vajszíve van, így akadnak is néha nézeteltéréseink, hogy mit lehet megengedni a srácoknak. Egy garázsnyi játékuk van, ám a legjobban az üvegasztalon és a zongorámon szeretik tologatni a kisautót, amit nehezen viselek el. Aztán persze mindig megtaláljuk a közös nevezőt, és a srácok is elfogadják a szabályokat!" - mesélte Cooky a Hot magazinnak.

Debi az újságnak elmondta, hogy korábban jó ötletnek tartották, hogy kis korkülönbséggel vállaljanak gyermekeket, de most már tudja, hogy vannak azért nehéz pillanatok.

"Be kellett látnunk, hogy jóval keményebb az élet két gyerekkel, akik ráadásul nagyon különbözőek. Mivel Kevinnel szinte összenőttünk, így eleinte attól féltem, hogy majd nem szereti annyira Nátánt. Aztán Christian és a szüleim sokat segítettek, és túllendültünk ezen is." - vallotta be a fiatal édesanya.

Habár örültek a sok, közösen eltöltött időnek, már nagyon vágynak a kettesben eltöltött, romantikus pillanatokra.

"Imádjuk a gyerekeinket, de azért már jó lenne kicsit elvonulni és csak egymásra koncentrálni. Ez most lehetetlennek tűnik, de reméljük, hogy hamarosan lesz alkalmunk kicsit romantikázni." - fejezte be Cooky menyasszonya.