Ha túlsúlyos vagy, bizonyára sokszor hallottad már az örökbecsű tanácsot: egyél kevesebbet, és mozogj többet. Azt is olvashattad már, hogy egy sikeres diéta csupán 30 százalékban múlik a sporton, 70 százalékban a táplálkozásod a felelős azért, hogy mennyit nyom alattad a mérleg. Mindkettő igaz, de mégsem ennyire egyszerű a dolgunk, amikor a felesleges kilókat szeretnénk eltüntetni.

Persze, vannak olyan szerencsések, akik épp hogy felállnak a fotelból és máris olvadnak le róluk a kilók, de valljuk be, a legtöbben nem a mázlisták közé tartozunk. Így, amikor elhatározzuk, hogy sportolni kezdünk, bármilyen fájdalmas is, ha fogyni szeretnénk, a táplálkozásunkat is meg kell változtatni.

Ne a fogyásért járj edzeni, csak élvezd!

Ha beszélgetésbe elegyedsz másokkal az edzőteremben, gyorsan kiderül, hogy a nők legnagyobb százaléka csupán egy dolgot szeretne: fogyni, és egy másik dolgot pedig elkerülne, a túlzott izmosodást. Rossz hír, hogy csupán attól, hogy hetente háromszor-négyszer egy órát sportolsz, nem lesz lapos a hasad, de affelől megnyugtathatunk, ugyanettől hatalmas férfias izmaid sem lesznek. Ha nő vagy, és hetente körülbelül 4-szer edzel (és most itt a súlyzós edzésekről beszélünk), egy év alatt 2-4 kiló izmot szedhetsz magadra. Ha szerencsés vagy. Idősebb korban ez a fejlődés még lassúbb lesz.

Ezzel persze nem akarunk lebeszélni az edzésről, sőt! Testalkattól függetlenül mindenkit csak biztatni tudunk arra, hogy mozogjon (persze az, nem mindegy, hogy mit), mozogjon és mozogjon, ugyanis a sport a fizikai, lelki, sőt szellemi állapotunkat is javítja.

Ha azonban minden edzés után azonnal a mérlegre ugrasz és csekkolod, hogy vajon fogytál-e, pont a lényeget veszíted el, a testmozgás közben érzett örömöt. Amikor nekiállsz az edzésednek, ne az lebegjen a szemed előtt, hogy minél több kalóráit elégess, hogy aztán bevághass egy sütit, inkább csak add át magad a terem hangulatának. Élvezd, ahogy óráról órára egyre gyorsabb és ügyesebb leszel, állítsd magad kihívások elé, és az jó ha vannak céljaid a választott sportod terén.

De mi a helyzet a pluszkilókkal?

Sokan, akik most vágnak bele az edzésbe, azt gondolják, testük turbóra kapcsolt, ugyanis annyit izzadnak, hogy biztosan a zsír is ég. Pedig nem. Egyrészt az izzadásnak és a fogyásnak semmi köze nincs egymáshoz, másrészt a heti néhány edzésed alatt felhasznált kalóriákat simán beviszed néhány gombóc fagyival, vagy pizzaszelettel. Ráadásul a legtöbben hajlamosak túlértékelni az edzés alatt elégetett kalóriákat, ugyanekkor alábecsülik az elfogyasztottakat, így még az is bekövetkezhet, hogy az edzéseid megkezdését követően hízni fogsz. Persze, ettől sem kell megijedni, a mérleg helyett használj mérőszalagot is, lehetséges, hogy pár kilóval több lettél, de a hasad, derekad vagy csípőd körfogata kisebb lett.

Ha azonban úgy érzed, a teremben mindent megteszel azért, hogy jól nézz ki, mégsem változik semmi, értékeld át a táplálkozásodat. Hogy mit kellene enned, és hányszor, abban jobb, ha szakember ad tanácsot, ugyanis sokan a szénhidrát csökkentésre, ketogén diétára, mások a böjtnapokra vagy időszakos böjtre, megint mások pedig a szigorú kalóriaszámolásra, esetleg az állati eredetű termékek elhagyására esküsznek, de azt, hogy neked mi fog beválni, mi nem dönthetjük el. Talán annyit azonban mégis ki lehet jelenteni: a sikeres fogyás titka az életmódváltás, amelynek keretén belül kiegyensúlyozottan, de az eddiginél kalóriaszegényebben - de egészségesen - táplálkozunk.

Fontos, hogy ha elérted a vágyott alakot, se az edzést, se a már jól kialakult étrendedet ne add fel, ugyanis az teljesen biztos, hogy hosszú távon csak így maradhatsz egészséges, ami az álomalaknál is sokkal fontosabb.