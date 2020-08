Varga Zsolt az utcán él, nem rég csúnyán megverték, kórházba kellett szállítani. A 44 éves férfit Milliomos Zsoltinak hívják a helyiek, mivel két éve megütötte a főnyereményt a Skandináv lottón: 48 millió forintot.

„Eljártunk a családdal a Balatonra wellnessbe, aztán jöttek az újdonsült legjobb barátok, én pedig számolatlanul adtam kölcsön annak, aki kért. Közülük ma senki sem áll szóba velem. A pénzem két hónap alatt elfogyott, de a szétszórt millióknál sokkal jobban fáj a gyerekeim hiánya, hogy nem ölelhetem át őket, nem lehetnek rám büszkék" – árulta el a Blikknek.

Zsolt bevallotta, sokat ivott, ezért megesett, hogy elverte feleségét, az asszony emiatt hagyta el.

„Amíg bent voltam a kórházban, senki nem látogatott. A feleségem két éve elhagyott, a három gyermekem pedig nevelőszülőknél él, fél éve nem láttam őket" – mesélte.

A gyerekeknek félretett ötmillió forintot, de azt is elherdálta, és eladta a feleségével közös otthonukat is. Most egy barátja fogadta be a falu szélén lévő romos házába.

Zsolt szerint ha kijutna Németországba, és ott segédmunkásnak állna, akkor helyrejöhetne az élete.

„Néha segítek a szomszéd Matild néninek, rendbe teszem a kertjét. Tanultam a hibáimból, most van két csajom is, naná, hogy nem tudnak egymásról. Randira nem tudom hívni őket, de szimpatikus vagyok és egyelőre ennyi elég nekik" – árulta el az egykori milliomos.