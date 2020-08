A koronavírus-járvány miatt hónapok óta nem látogathatják Sas Józsefet. Az ápolásra szoruló humoristát most a felesége ápolja, aki éjjel nappal a férje mellett van.

A humoristához hónapokon keresztül orvosi csapat járt, hogy minél gyorsabban felépüljön, a legutóbbi információk szerint a rehabilitáció jó úton haladt. A járvány miatt azonban már kevesebb orvos és gyógytornász jár hozzájuk, ezért a feladatok nagy részét Zsuzsa asszonynak kell ellátnia. Még a barátok is csak telefonon tarthatják a kapcsolatot a családdal.

„Élő embert a járvány miatt nem engednek be hozzá, így én sem találkoztam vele hónapok óta. De ez érthető is, Józsit most óvni kell, nehogy elkapja ezt a fránya betegséget. A feleségével időként tartom a kapcsolatot, de többet nem mondhatok. Úgy döntöttek, nem szeretnének nyilatkozni, mi pedig barátként ezt tiszteletben tartjuk" – nyilatkozta a Ripostnak a család egyik közeli ismerőse, aki reméli, minél előbb találkozhat a legendás nevetettővel.

„Nem könnyű manapság az életünk, három ember munkáját végzem egymagam, ki sem látok a fejemből. Szinte semmire nincs idő, rohanok a teendők után, este pedig, amikor végzek a dolgommal, olyan fáradt vagyok már, hogy azonnal elalszom" - mesélte Zsuzsa asszony még áprilisban.