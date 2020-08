Judy elárulta, hogy míg a színpadon szívesen hord extrémebb ruhákat, addig a hétköznapokban az egyszerű, lenge darabokat részesíti előnyben, ami „ápol és eltakar".

Nem tagadja, hogy a karantén alatt felkúszott rá tíz kiló, ebből azonban már kettő le is adott.

„A karantén alatt híztam tíz kilót, amiből mondjuk már lement kettő, de még így is van honnan fogynom. Nem emiatt hordok nagy ruhákat, amúgy is ez jellemző rám, a laza darabokat szeretem, amiket szandállal, sportcipővel, adott esetben tűsarkúval is fel lehet venni, és mindenhez passzol. Színek tekintetében pedig valahogy én mindig a fekete darabokat szerettem, színes ruhákat csak fellépések vagy tévés szereplések alkalmával viselek" – mesélte a Blikknek.