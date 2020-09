Mi is pontosan a bölcsőhalál?

A bölcsőhalál vagy más néven hirtelen csecsemőhalál szindróma (sudden infant death syndrome: SIDS) minden előzmény vagy különösebb ok nélkül bekövetkező halál a gyermek 1 éves kora előtt. A jelenség tragédiája, hogy a szakemberek sem a kórelőzményekből nem tudnak következtetni arra, hogy mi váltotta ki, sem a halál bekövetkezte után nem állapítható meg, hogy mi miatt történt. Egyszerűen csak megtörténik, s a szülők egy reggel arra ébrednek, hogy a gyermekük – bármiféle előzetes tünet vagy betegség nélkül – már nincs velük.



A leginkább veszélyeztetett korosztály az 1-4 hónapos kisbabák, az ő esetükben a leggyakoribb a bölcsőhalál bekövetkezése, illetve a fiúk körében szintén magasabb arányban fordul elő a hirtelen csecsemőhalál. Az okokra csak tippelni tudnak a orvosok is, az ő állításuk szerint az SIDS kialakulásában valószínűleg az agyban lévő légzőközpont fejletlensége illetve az alvás-ébrenlét nem megfelelő szabályozása játszhat nagy szerepet.



A bölcsőhalálra hajlamosító tényezők

Bizonyos kutatásokból arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy bár a hirtelen csecsemőhalál konkrét okát még nem találják, akadnak olyan tényezők, amelyek mellet gyakoribb a tragédia bekövetkezése. Ilyenek például:

ha a családban már előfordult hasonló eset

ha a baba koraszülött vagy kis súllyal született

ha a babát hason altatják (kevesebb friss oxigént tud belélegezni)

ha a csecsemő a szüleivel alszik egy ágyban (ráfekhet a szülő)

ha párnák és takarók vannak a kiságyban (magára húzza őket és megfulladhat)

ha rossz szociális körülmények között él a család

ha valaki dohányzik a baba közvetlen környezetében (anya vagy bármelyik családtag)

ha túl meleg a szoba vagy túlöltöztetik a csecsemőt

Megelőzés

A hirtelen csecsemőhalál pontos okának ismerete nélkül nehéz megmondani, mit is tehet a szülő, hogy biztosan elkerülhető legyen a tragédia. Fontos, hogy az előző pontokban felsorolt elősegítő tényezőket kiküszöbölje a család, s mivel a kutatások azt bizonyítják, hogy a bölcsőhalálnak köze lehet a légzési zavarokhoz, azaz a 20 másodpercnél hosszabb légzéskimaradásokhoz, így ajánlatos az első 1 évben úgynevezett bébimonitort tenni a babaágyba, amely ellenőrzi a gyermek légzését és riaszt, ha veszélyes változás állna be a légvételben. Egyes készülékek első körben csak rezgő mozgást adnak ki, hiszen sokszor már ez is elég, hogy a légzés helyreálljon, súlyosabb esetben azonban sípoló hanggal figyelmeztetik a szülőket a veszélyre.



Szintén nem árt, ha az anya és az apa jártasak a csecsemők újraélesztésében! Ne kerüljön rá sor, hogy alkalmazni kelljen a tudást, ám ha mégis vészhelyzet alakul ki, jobb ha mindkét szülő készségszinten birtokában van annak asze technikának, amellyel újraéleszthető a gyermek. Ez nagyban növeli a baba túlélési esélyeit, hiszen a protokoll azonnal megkezdhető, nem kell várni, amíg a mentők a helyszínre érnek, ez pedig valóban életet menthet!