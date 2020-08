Johnson 2019. június 1-je és 2020. június 1-je közötti bevételeinek jelentős része a Netflix számára forgatott Red Notice című thrillerből származik, amely 23,5 millió dollárt hozott neki. A színész emellett az Under Armour sportmárkával is sokat keres - számolt be az MTI.

A toplista második helyén szereplő Ryan Reynolds 71,5 millió dollárt keresett egy év alatt. Ebből 20 millió dollárt a Red Notice-ért, és további 20 millió dollárt a szintén a netflixes Six Underground - Hatan az alvilágból című filmért kapott.

Dobogós helyezést ért el 58 millió dolláros jövedelmével Mark Wahlberg színész-producer is, akit a Netflixen futó Spenser az igazság nyomában című filmben láthat a közönség.

A negyedik helyen Ben Affleck (55 millió dollár), az ötödiken Vin Diesel (54 millió dollár) áll. Akshay Kumar, a tízes toplista egyetlen bollywoodi sztárjaként a hatodik helyet szerezte meg 48,5 millió dolláros jövedelmével, amelynek döntő hányada reklámszerződéseiből származik.

A legjobb tíz között szerepel még Lin-Manuel Miranda, a Hamilton című musical alkotója, valamint Will Smith, Adam Sandler és Jackie Chan.

A Forbes a sztárszínészek éves jövedelmét a filmjeik mellett egyéb bevételeikből, márkaszerződéseikből számítja ki. Az adatok nem veszik figyelembe az adólevonásokat, az ügynökök, menedzserek és ügyvédek díjait.

Az üzleti magazin külön publikálja a legjobban kereső színésznők toplistáját.